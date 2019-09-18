"Ливерпуль" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Наполи" Фабиану Руису, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные" намерены побороться с "Реалом" и "Барселоной" за талантливого испанца.

Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

За "Наполи" Руис выступает с лета 2018 года, сыграл 44 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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