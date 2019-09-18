"Ливерпуль" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Теги наполифабиан руисбарселонареал мадридливерпультрансферы

"Ливерпуль" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Наполи" Фабиану Руису, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные" намерены побороться с "Реалом" и "Барселоной" за талантливого испанца.

Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

За "Наполи" Руис выступает с лета 2018 года, сыграл 44 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Ван Дейк опроверг слухи о согласовании нового контракта с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Нойер раздумывает над завершением международной карьеры в следующем году

Нойер раздумывает над завершением международной карьеры в следующем году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов