"Ливерпуль" поборется за вингера "Борнмута"

Вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер летом может оказаться в "Ливерпуле".

Как сообщает Sportsmole, мерсисайдцы вступят в борьбу за 25-летнего шотландца. Ранее к игроку проявляли интерес "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Контракт Фрэйзера с клубом истекает в 2020 году. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.

В этом сезоне Фрэзер сыграл в 42 матчах, забил 8 голов и отдал 15 результативных передач.

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