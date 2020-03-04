"Ливерпуль" под руководством Клоппа впервые проиграл два матча подряд, не забив ни одного гола

"Ливерпуль" проиграл "Челси" в матче Кубка Англии (0:2) и закончил выступление в турнире.

Мерсисайдцы под руководством Юргена Клоппа впервые проиграли два матча подряд, не забив ни одного гола.29 февраля красные уступили "Уотфорду" (0:3).

Кроме того, специалист ни разу не выводил свою команду в 6-й раунд Кубка Англии за пять сезонов.

Отметим, красные впервые с января 2019-го проиграли два матча подряд.

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