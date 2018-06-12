"Ливерпуль" подготовил новое предложение по Алиссону

Теги ливерпульромаалиссон

"Ливерпуль" подготовил новое предложение по Алиссону"Ливерпуль" подготовил новое предложение по голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует Terra.

Так, по сведениям источника, "красные" будут готовы выложить за 25-летнего вратаря "волков" 65 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому".

Напомним, "Ливерпуль" подпишет лидера "Сток Сити" после ЧМ-2018. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов