"Ливерпуль" подготовил новое предложение по Алиссону

"Ливерпуль" подготовил новое предложение по голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует Terra.

Так, по сведениям источника, "красные" будут готовы выложить за 25-летнего вратаря "волков" 65 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому".

Напомним, "Ливерпуль" подпишет лидера "Сток Сити" после ЧМ-2018. | soccernews.ru