"Ливерпуль" подписал 16-летнего таланта

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"Ливерпуль" подписал 16-летнего таланта

Польский вратарь Фабиан Мрозек перешел в "Ливерпуль", сообщает агент игрока Фабиан Мрозек в своем Twitter.

В сентябре Мрозек побывал на просмотре в "Ливерпуле" и произвел хорошее впечатление на тренеров академии английского клуба. В итоге руководство мерсисайдцев решило выкупить поляка.

Условия сделки не разглашаются. 16-летний Мрозек подписал с "Ливерпулем" контракт до лета 2024 года.

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