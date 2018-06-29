"Ливерпуль" подписал брата Джеррарда

"Ливерпуль" подписал контракт с двоюродным братом легенды клуба Стивена Джеррарда Бобби Данканом.

"Манчестер Сити" получил за этот трансфер 250 тысяч евро.

Напомним, Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 годы. Сейчас он является главным тренером "Рейнджерс".

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