"Ливерпуль" подписал игрока "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Бобби Данкан перешел в "Ливерпуль", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист не договорился с манкунианцами по условиям нового контракта, поэтому решил сменить клуб.

Официально об этом будет объявлено 1 июля.

Стоит отметить, что 17-летний Данкан является кузеном легендарного игрока "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.

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