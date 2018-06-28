"Ливерпуль" подписал игрока "Манчестер Сити"

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"Ливерпуль" подписал игрока "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Бобби Данкан перешел в "Ливерпуль", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист не договорился с манкунианцами по условиям нового контракта, поэтому решил сменить клуб.

Официально об этом будет объявлено 1 июля. 

Стоит отметить, что 17-летний Данкан является кузеном легендарного игрока "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.

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