"Ливерпуль" подписал колумбийского защитника и отдал его в аренду "Мальорке"

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"Ливерпуль" подписал колумбийского защитника и отдал его в аренду "Мальорке"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Форталесы" Андерсона Арройо.

Сумма трансфера неизвестна. 18-летний колумбиец заключил с "красными" долгосрочный контракт и отправился в аренду.

Ближайшие полтора года Арройо проведёт в испанской "Мальорке".

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