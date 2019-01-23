"Ливерпуль" подписал контракт с 16-летним игроком "Орлеана"
"Ливерпуль" подписал контракт с 16-летним игроком "Орлеана" Билли Кометьо. Об этом информирует сообщает RMC.
По данным издания, скауты английской команды назвали футболиста "одним из величайших юных защитников".
Кометьо является воспитанником "Лиона".
"Орлеан" выступает во втором чемпионате Франции - лиге 2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11