"Ливерпуль" подписал контракт с 16-летним игроком "Орлеана"

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"Ливерпуль" подписал контракт с 16-летним игроком "Орлеана"

"Ливерпуль" подписал контракт с 16-летним игроком "Орлеана" Билли Кометьо. Об этом информирует сообщает RMC.

По данным издания, скауты английской команды назвали футболиста "одним из величайших юных защитников".

Кометьо является воспитанником "Лиона"​.

"Орлеан" выступает во втором чемпионате Франции - лиге 2.

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