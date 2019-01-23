"Ливерпуль" подписал контракт с 16-летним игроком "Орлеана" Билли Кометьо. Об этом информирует сообщает RMC.

По данным издания, скауты английской команды назвали футболиста "одним из величайших юных защитников".

Кометьо является воспитанником "Лиона"​.

"Орлеан" выступает во втором чемпионате Франции - лиге 2.