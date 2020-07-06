"Ливерпуль" подписал контракт с самым юным дебютантом в истории АПЛ
"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с форвардом Харви Эллиоттом.
Футболист смог заключить соглашение, так как ему уже исполнилось 17 лет. Срок и условия контракта не сообщаются.
Эллиот перешел в "Ливерпуль" из "Фулхэма" летом 2019 года. В текущем розыгрыше футболист провел 3 матча за взрослую команду и стал самым юным игроком АПЛ.
"I'm excited to see what the future holds and I'm just excited to give everything to the club and the fans." ❤️ pic.twitter.com/AjXlY0fcyu— Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) July 6, 2020
Всего за первую команду Харви провел 8 матчей, результативными действиями он пока не отличался.
Не пропустите: Садио Мане забивает не менее 20 голов за "Ливерпуль" 3-й сезон подряд| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18