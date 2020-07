"Ливерпуль" подписал контракт с самым юным дебютантом в истории АПЛ

"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с форвардом Харви Эллиоттом.

Футболист смог заключить соглашение, так как ему уже исполнилось 17 лет. Срок и условия контракта не сообщаются.

Эллиот перешел в "Ливерпуль" из "Фулхэма" летом 2019 года. В текущем розыгрыше футболист провел 3 матча за взрослую команду и стал самым юным игроком АПЛ.

"I'm excited to see what the future holds and I'm just excited to give everything to the club and the fans." ❤️ pic.twitter.com/AjXlY0fcyu