"Ливерпуль" подписал новый долгосрочный контракт с молодым талантом

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"Ливерпуль" подписал новый долгосрочный контракт с молодым талантом

"Ливерпуль" продлил контракт с защитником Неко Уильямсом, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Новое соглашение будет действовать до лета 2025 года. 

"Я очень счастлив, что подписал с клубом новый контракт. С оптимизмом смотрю в будущее в составе "Ливерпуля". Благодарю тренера, одноклубников и свою семью", - написал Уильямс на своей странице в Twitter.

19-летний Уильямс является воспитанником "Ливерпуля". Всего за мерсисайдский клуб он провел 11 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. 

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