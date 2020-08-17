"Ливерпуль" подписал новый долгосрочный контракт с молодым талантом

"Ливерпуль" продлил контракт с защитником Неко Уильямсом, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Новое соглашение будет действовать до лета 2025 года.

"Я очень счастлив, что подписал с клубом новый контракт. С оптимизмом смотрю в будущее в составе "Ливерпуля". Благодарю тренера, одноклубников и свою семью", - написал Уильямс на своей странице в Twitter.

19-летний Уильямс является воспитанником "Ливерпуля". Всего за мерсисайдский клуб он провел 11 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

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