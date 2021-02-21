"Ливерпуль" подписал сына легенды "Эвертона"

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"Ливерпуль" подписал сына легенды "Эвертона"

Зак Ягелка, сын бывшего защитника "Эвертона" Фила Ягелки, перешел в "Ливерпуль", сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 13-летний Зак будет заниматься в академии мерсисайдского клуба.

Стоит отметить, что 38-летний Фил Ягелка

на протяжении 12 сезонов выступал за "Эвертон". Сейчас он играет за "Шеффилд Юнайтед".

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