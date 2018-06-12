"Ливерпуль" подпишет лидера "Сток Сити" после ЧМ-2018

"Ливерпуль" намерен подписать полузащитника "Сток Сити" Джердана Шакири после Чемпионата Мира-2018 в России.

По данным Mirror, мерсисайдцы решились на такое приобретение после того, как не смогли подписать Набиля Фекира из "Лиона".

За Шакири "красные" заплатят около 13,6 миллиона евро.

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