"Ливерпуль" подпишет защитника "Барселоны"

"Ливерпуль" в летнее трансферное окно подпишет защитника "Барселоны" Йерри Мину, сообщает британская пресса.

Клубы согласовали аренду колумбийского центрбека сроком на один сезон.

Напомним, что "Барселона" купила Мину в январе у "Палмейраса" за 11,8 миллионов евро. В составе "сине-гранатовых" 23-летний футболист провёл 4 матча и сделал 1 ассист.

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