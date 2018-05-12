"Ливерпуль" подпишет защитника "Барселоны"

Теги ливерпульбарселонайерри мина

"Ливерпуль" подпишет защитника "Барселоны"

"Ливерпуль" в летнее трансферное окно подпишет защитника "Барселоны" Йерри Мину, сообщает британская пресса.

Клубы согласовали аренду колумбийского центрбека сроком на один сезон.

Напомним, что "Барселона" купила Мину в январе у "Палмейраса" за 11,8 миллионов евро. В составе "сине-гранатовых" 23-летний футболист провёл 4 матча и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Салах: "Я очень счастлив в "Ливерпуле", меня все устраивает". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов