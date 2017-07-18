"Ливерпуль" подтвердил трансфер Лукаса Лейвы в "Лацио"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Лукаса Лейвы в "Лацио".

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 5,5 миллионов евро.

Лукас Лейва выступал за "Ливерпуль" с 2007 года, сыграл 346 матчей, забил 6 голов и сделал 14 результативных передач. | http://soccernews.ru