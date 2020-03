"Ливерпуль" погрузился в кризис? Травма капитана, спад атаки и отсутствие "скамейки" привели "красных" к худшей серии за последние годы

До 18 февраля "Ливерпуль" проводил в самом деле фантастический сезон – уверенное лидерство в АПЛ с гигантским отрывом от преследователей и только одним не выигранным матчем чемпионата, выход в плей-офф Лиги Чемпионов, победа на Клубном Чемпионате Мира и продолжение борьбы за Кубок Англии. Поражение от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала ЛЧ, такое впечатление, больно ударил по мерсисайдцам, которые с тех пор находятся в серьезном пике. Вылет из Кубка Англии от "Челси" только подтвердил тот факт, что в лагере действующего победителя Лиги Чемпионов не все в порядке. В команде уже успели подзабыть горечь поражений, однако последние неудачи опустили "красных" и их сторонников с небес на землю. "Ливерпуль" пропускал не менее 2 голов в трех матчах подряд впервые с 2016 года. Еще недавно безжалостная и по-футбольному жестокая команда Клоппа потерпела три поражения в 4-х последних поединках всех турниров – столько же было в предыдущих 66-ти матчах. Разница голов в указанных 4-х матчах несколько шокирует – 3:8, при этом все 3 гола "Ливерпуль" забил в ворота "Вест Хэма". Мерсисайдцы повторили неудачную серию времен работы Брендана Роджерса – в 2014-м "Ливерпуль" тоже трижды подряд проигрывал на выезде. Нынешние поражения в чем-то даже хуже, ведь 3 последних выездных игры завершились с общим счетом 6:0 в пользу соперников "красных". Если неудачи на "Ванда Метрополитано" и "Стэмфорд Бридж" еще можно как-то объяснить и понять, то недавний разгром от скромного Уотфорда выходит за рамки здравого смысла.

"Ливерпуль" перестал забивать, что серьезно беспокоит незадолго до ответного матча ЛЧ против "Атлетико", в котором мерсисайдцам необходимо отыгрываться. Команда потеряла легкость и свежесть, игроки выглядят уставшими – нет ничего удивительного, учитывая большое количество поединков, в которых "красные" играли практически одним и тем же составом. Значительно меньше стали забивать Салах и Мане, Фирмино вообще отличался голом еще в январе, и даже ван Дейк уже не является тем образцом надежности, как это было буквально несколько месяцев назад. Спад "Ливерпуля" был прогнозируемым, но наступил он очень не вовремя – как раз в разгар чуть ли не важнейшего отрезке сезона. Несколько удивляет некоторыми своим решениями и сам Юрген Клопп. В кубковом матче с "Челси" с первых минут вышел резервный голкипер Адриан, который стал главным виновником первого пропущенного мяча. Удар Виллиана обязан был брать даже вратарь более или менее приличной школьной команды, не говоря уже о голкипера лидера АПЛ, пусть даже и запасного. Это уже третья результативная ошибка испанца в текущем сезоне – больше, чем у любого другого игрока "Ливерпуля". Если Юрген так хотел дать Адриану игровую практику, то почему было этого не сделать позже, в поединке чемпионата, ведь интриги в борьбе за титул и так, фактически, нет?

Подопечные Лэмпарда в матче Кубка Англии подчеркнули спад Ливерпуля. Спад, который не слишком уместным, поскольку буквально в течение неполных 2 недель мерсисайдцы рискуют остаться участниками только одного турнира – чемпионата Англии. Счастье команды Юргена Клоппа, что она смогла раньше обеспечить себе серьезный задел перед "Ман Сити" – даже потенциальные 19 очков за 10 туров до завершения Премьер-лиги отыграть на самом деле нереально. Потерять такое преимущество будет означать войти в историю футбола в статусе одного из самых больших неудачников (если не самого). Парадокс, но поражение от "Челси" все же принесло "Ливерпулю" хотя бы одну хорошую новость. В случае выхода в четвертьфинал Кубка Англии поединок мерсисайдцев против "Кристал Пэлэс" в АПЛ, запланированный на 21 марта, был бы перенесен. Теперь этот матч будет сыгран в соответствии с действующим календаря, а это значит, что подопечные Клоппа могут оформить чемпионство на поле "Манчестер Сити" в очном матче 5 апреля (при условии, что "горожане" к тому моменту не будут терять очков). Для этого "красным" нужно обыграть "Борнмут", "Кристал Пэлэс", "Эвертон" и получить хотя бы очко в матче с "Сити".

Интересная тенденция – последние неудачи "Ливерпуля" совпали с отсутствием Джордана Хендерсона. Капитан "красных" получил травму бедра в поединке Лиги Чемпионов против "Атлетико" и с тех пор не выходит на поле. Бывшая звезда сборной Англии Гари Линекер уже намекнул на большую важность 29-летнего центрхава для команды. "Есть все шансы, что травма Хендерсона приведет его к званию лучшего футболиста года. Иногда ты не осознаешь важность игрока, пока он не выбывает из игры", – написал экс-нападающий в Twitter. Что ж, действительно – часто мы не ценим того, что имеем, пока не потеряем это. Не надо далеко идти – то же Фабиньо в матче с "Челси" по-детски обрезался после собственной штрафной, на пару с Адрианом став виновником пропущенного гола. Осуществил бы Хендерсон такую ​​же ошибку? Далеко не факт. Тот же Линекер, известен своим красноречием, спровоцировал еще одну дискуссию в соцсетях. "3 поражения Ливерпуля в 4-х последних матчах. Клопп – аут?" – сообщение знаменитого бомбардира вызвал серьезный резонанс в Twitter. Безусловно, пока ничего смертельного для команды Клоппа не произошло, а вылет из Кубка Англии нельзя назвать трагедией. Даже если "Ливерпуль" по итогам сезона завоюет только чемпионский титул АПЛ, то кампанию 2019/20 все равно можно будет назвать успешной, поскольку звания сильнейшей команды Англии клуб и его фанаты ждут 30 лет. Но то, что буквально за неделю мерсисайдцы могут серьезно испортить себе настроение вылетом из двух престижных турниров – неоспоримый факт. У Юргена Клоппа еще неделю для исправления ситуации – ответный матч против "Атлетико" пройдет 11 марта на "Энфилде".

