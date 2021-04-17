"Ливерпуль" показал, как ван Дейк восстанавливается после травмы

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"Ливерпуль" показал, как ван Дейк восстанавливается после травмы

Фото инстаграм Вирджила ван Дейка

"Ливерпуль" опубликовал в клубном инстаграме подборку фотографий с центральным защитником Вирджилом ван Дейком.

На снимках голландец выполняет упражнения в рамках восстановления после травмы связок колена.

Напомним, что ван Дейк находится в лазарете с 17 октября. Когда он вернётся на поле, пока неизвестно.

"Ливерпуль" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, из остальных турниров "красные" уже вылетели.

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