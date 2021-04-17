"Ливерпуль" показал, как ван Дейк восстанавливается после травмы
Фото инстаграм Вирджила ван Дейка
"Ливерпуль" опубликовал в клубном инстаграме подборку фотографий с центральным защитником Вирджилом ван Дейком.
На снимках голландец выполняет упражнения в рамках восстановления после травмы связок колена.
Напомним, что ван Дейк находится в лазарете с 17 октября. Когда он вернётся на поле, пока неизвестно.
"Ливерпуль" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, из остальных турниров "красные" уже вылетели.
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|Команда
|М
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|27
|57
|3
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|27
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|4
|Челси
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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