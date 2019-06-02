"Ливерпуль" показал видео из раздевалки после победы в финале Лиги Чемпионов

В финальном матч Лиги Чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 и стал обладателем трофея.

Видео с празднованием игроков разместила пресс-служба английского клуба в своем твиттере.

C H A M P I O N S pic.twitter.com/kvLC3KYzRg — Liverpool FC (@LFC) 1 июня 2019 г.

"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Лигу Чемпионов и обошел по этому показателю "Баварию" и "Барселону". Чаще трофей выигрывали только "Реал" (13) и "Милан" (7).

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