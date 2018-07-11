"Ливерпуль" покупает лидера "Сток Сити"

Теги сток ситиджердан шакириливерпуль

"Ливерпуль" покупает лидера "Сток Сити"Полузащитник "Сток Сити" Джердан Шакири близок к переходу в "Ливерпуль".

The Telegraph сообщает, что Юрген Клопп хочет видеть игрока в своей команде. За швейцарца клуб заплатит около 16 миллионов евро.

26-летний швейцарец в прошлом сезоне провел 38 матчей за "гончаров" и забил восемь мячей при семи голевых передачах.

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