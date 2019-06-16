"Ливерпуль" получил два предложения по Салаху

Теги ливерпульмохамед салахреал мадридювентустрансферы

"Ливерпуль" получил два предложения по Салаху

"Реал" и "Ювентус" совершили попытку трансфера форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как сообщает Mirror, оба клуба предложили за 27-летнего египтянина 170 миллионов евро, однако футболист решил не покидать Англию.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Салаха 27 голов и 12 результативных передач в 52 играх.

Читайте также: France Football назвал лучшего футболиста в истории Африки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" хочет арендовать Бэйла

"Бавария" хочет арендовать Бэйла

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов