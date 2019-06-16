"Ливерпуль" получил два предложения по Салаху

"Реал" и "Ювентус" совершили попытку трансфера форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как сообщает Mirror, оба клуба предложили за 27-летнего египтянина 170 миллионов евро, однако футболист решил не покидать Англию.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Салаха 27 голов и 12 результативных передач в 52 играх.

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