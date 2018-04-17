"Ливерпуль" получит более миллиона евро благодаря чемпионству "Манчестер Сити"

Сумма трансфера нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в "Ливерпуль" увечилась на 1,12 миллиона евро, сообщает The Times.

По сведениям издания, эта сумма была прописана при переходе игрока в стан "горожан" в качестве бонуса в случае победы команды в Премьер-лиге.

23-летний Стерлинг перешел в "Манчестер Сити" из "Ливерпуля" за 62,5 миллиона евро. В этом сезоне на его счету 22 мяча и 14 голевых передач в 42 матчах за "Сити".

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