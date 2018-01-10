"Ливерпуль" получит до 40 миллионов евро в виде бонусов за трансфер Коутиньо

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"Ливерпуль" получит до 40 миллионов евро в виде бонусов за трансфер Коутиньо

Стали известны финансовые условия трансфера бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, сумма трансфера составила 120 миллионов евро. Кроме того англичане могут получить до 40 миллионов евро в качестве бонусов.

5 миллионов составит бонус, когда хавбек проведет 25 матчей за каталонский клуб, еще 20 миллионов будут выплачены, когда он сыграет 100 матчей за "Барселону". 10 миллионов упадут на счет "красных", если в ближайшие два сезона "Барселоны" выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов. Кроме того 5 миллионов будут выплачены заплатит в случае победы "Барселоны" в ЛЧ.

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