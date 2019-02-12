"Ливерпуль" понес огромные потери перед противостоянием с "Баварией" в Лиге Чемпионов

"Ливерпуль" может остаться с единственным центральным защитником перед первым матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в данный момент в лазарете мерсисайдцев находятся защитники Джо Гомес и Деян Ловрен, а Вирджил ван Дейк будет отбывать одноматчевую дисквалификацию. В данный момент в распоряжении главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа есть только один здоровый защитник Джоэл Матип.

"Мы постараемся сделать все, чтобы Ловрен смог сыграть с "Баварией", - сказал Клопп.

Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится 19 февраля.

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