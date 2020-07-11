"Ливерпуль" попытается купить Тьяго Алькантару, но при одном условии

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"Ливерпуль" попытается купить Тьяго Алькантару, но при одном условии

"Ливерпуль" может отказаться от приобретения полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "красные" не делают трансфер испанца своим приоритетом и легко могут выйти из борьбы за него.

Скорее всего, "Ливерпуль" будет всерьёз претендовать на 29-летнего хавбека только в случае ухода кого-то из основных игроков.

Если серьёзных потерь удастся избежать, то тренерский штаб Юргена Клоппа готов сделать ставку на Наби Кейта и Кертиса Джонса.

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