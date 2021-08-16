"Ливерпуль" поспорит с "Реалом" за Мбаппе

Фото сайт ПСЖ

Нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе в случае ухода из клуба придётся выбирать между Испанией и Англией.

Об интересе к 22-летнему футболисту со стороны мадридского "Реала" известно давно, однако "сливочные" оказались не единственным претендентом на него.

По информации Goal.com, подписать француза также хочет "Ливерпуль". "Красные" будут готовы сделать предложение форварду, если он останется в нынешней команде ещё на сезон, а в 2022 году станет свободным агентом.

Ожидается, что сегодня Мбаппе сделает заявление о своём будущем. Не исключено, что он покинет клуб уже в августе.

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