"Ливерпуль" постарается арендовать защитника сборной Турции
"Ливерпуль" проявляет интерес к турецкому центральному защитнику "Шальке" Озану Кабаку, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Макс Билефельд.
По сведениям источника, переговоры по трансферу уже начались. Английский клуб намерен арендовать футболиста в правом последующего выкупа. Проблемой может стать тот факт, что "Шальке" нужно успеть найти замену игроку до закрытия зимнего трансферного окна.
20-летний Кабак в нынешнем сезоне провел за "Шальке" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Турции сыграл 7 матчей.
Не пропустите: У "Ливерпуля" сорвался трансфер центрального защитника. | http://soccernews.ru
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