"Ливерпуль" постарается арендовать защитника сборной Турции

Теги озан кабакливерпульшалькетрансферы

"Ливерпуль" постарается арендовать защитника сборной Турции

"Ливерпуль" проявляет интерес к турецкому центральному защитнику "Шальке" Озану Кабаку, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Макс Билефельд. 

По сведениям источника, переговоры по трансферу уже начались. Английский клуб намерен арендовать футболиста в правом последующего выкупа. Проблемой может стать тот факт, что "Шальке" нужно успеть найти замену игроку до закрытия зимнего трансферного окна.

20-летний Кабак в нынешнем сезоне провел за "Шальке" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Турции сыграл 7 матчей. 

Не пропустите: У "Ливерпуля" сорвался трансфер центрального защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной"

Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов