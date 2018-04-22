"Ливерпуль" поставил "Реалу" условие по трансферу Салаха

"Ливерпуль" поставил мадридскому "Реалу" условие по возможному трансферу своего вингера Мохамеда Салаха.

Как информирует испанская пресса, ближайшим летом "красные" будут готовы выслушать предложение королевского клуба по египтянину, если в сделку по нему будет включен полузащитник "сливочных" Иско. При этом лидера своих атак мерсисайдцы оценивают в 180 миллионов евро.

Напомним, Салах повторил "вечный" рекорд АПЛ. | soccernews.ru