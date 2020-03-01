"Ливерпуль" потерпел крупное поражение в АПЛ впервые с октября 2017 года

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Уотфорда" (0:3). Таким образом, прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия мерсисайдцев в АПЛ.

Подопечные Юргена Клоппа впервые с 22 октября 2017 года крупно проиграли в чемпионате. В последний раз красные уступили "Тоттенхэму" на выезде со счетом 1:4.

До этого "Ливерпуль" не проигрывал в АПЛ более чем в два мяча.

"Ливерпуль" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, опережая "Манчестер Сити" на 22 очка. "Уотфорд" благодаря победе вышел из зоны вылета.

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