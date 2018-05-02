"Ливерпуль" потерпел первое поражение в этой Лиге Чемпионов

"Ливерпуль" уступил "Роме" (2:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов, но вышел в финал по сумме двух встреч (7:6).

Стоит отметить, что это поражение стало первым для английского клуба в турнире в нынешнем сезоне.

При этом "Ливерпуль" установил рекорд еврокубков, забив 46 голов в одном евросезоне.

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