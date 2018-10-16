"Ливерпуль" потерял четвертого игрока в матчах сборных

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"Ливерпуль" потерял четвертого игрока в матчах сборных

Гвинейский полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта выбыл из строя из-за травмы, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболист получил травму бедра в матче отборочного турнира Кубка Африки против Руанды (1:1). В ближайшее время он пройдет медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что в своих сборных травмировались Мохамед Салах (Египет), Садио Мане (Сенегал) и Вирджил ван Дейк (Нидерланды).

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