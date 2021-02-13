"Ливерпуль" потерял ещё двух игроков из-за травм

Число травмированных футболистов "Ливерпуля" выросло до девяти.

Перед сегодняшним матчем с "Лестером" повреждение получил новичок "красных" Бен Дэвис, а уже по ходу встречи проблемы со здоровьем возникли у Джеймса Милнера.

До них из строя выбыли Дивок Ориги, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Фабиньо, Диогу Жота и Наби Кейта.

По итогам 23 туров "Ливерпуль" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидера - 10 очков.

Не пропустите: Клопп проводит юбилейный матч у руля "Ливерпуля". | http://soccernews.ru