"Ливерпуль" потерял ещё двух игроков из-за травм

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"Ливерпуль" потерял ещё двух игроков из-за травм

Число травмированных футболистов "Ливерпуля" выросло до девяти.

Перед сегодняшним матчем с "Лестером" повреждение получил новичок "красных" Бен Дэвис, а уже по ходу встречи проблемы со здоровьем возникли у Джеймса Милнера.

До них из строя выбыли Дивок Ориги, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Фабиньо, Диогу Жота и Наби Кейта.

По итогам 23 туров "Ливерпуль" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидера - 10 очков.

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