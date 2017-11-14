"Ливерпуль" потерял Клайна ещё на три месяца

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"Ливерпуль" потерял Клайна ещё на три месяца

Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн выбыл из строя ещё на три месяца, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 26-летний футболист получил рецидив травмы спины, в связи с чем перенёс очередную операцию.

Стоит отметить, что Клайн ещё не выходил на поле в этом сезоне. Его возвращение в строй ожидается ориентировочно в феврале.

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