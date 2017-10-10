"Ливерпуль" потерял Мане на полтора месяца

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"Ливерпуль" потерял Мане на полтора месяца
Сенегальский полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение задней поверхности бедра в матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Кабо-Верде (2:0) и был заменен на 89-й минуте. Сроки восстановления игрока составят около полутора месяцев.

Таким образом хавбек не сыграет в матчах чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэмом", "Хаддерсфилдом", "Вест Хэмом" и "Саутгемптоном", а также поединки группового этапа Лиги Чемпионов против "Марибора" (дважды) и "Севильей".

В этом сезоне 25-летний Мане провел за "Ливерпуль" 9 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

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