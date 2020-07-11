"Ливерпуль" потерял очки в домашнем матче с "Бернли"

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"Ливерпуль" потерял очки в домашнем матче с "Бернли"

В рамках 35-го тура АПЛ "Ливерпуль" на своём поле расписал мировую с "Бернли".

На гол Эндрю Робертсона в первом тайме после перерыва ответил Джей Родригес.

"Ливерпуль" - "Бернли" - 1:1

Голы: 1:0 – 34 Робертсон, 1:1 – 69 Родригес.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Джонс (Кейта, 69), Уильямс (Александер-Арнолд, 69), Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 81), Фабиньо, Мане, Фирмино, Салах.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Лонг, Тэйлор, Питерс (Гудмундссон, 65), Вествуд, Браунхилл, Макнил, Бардсли, Родригес, Вуд (Выдра, 65).

Стоит отметить, что "Ливерпуль" потерял очки на "Энфилде" впервые с 30 января 2019 года. Домашняя победная серия "красных" насчитывала 24 матча.

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