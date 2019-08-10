"Ливерпуль" потерял основного вратаря перед матчем за Суперкубок УЕФА
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что основной вратарь команды Алиссон пропустит матч за Суперкубок УЕФА из-за травмы, которую он получил в поединке 1-го тура чемпионата Англии с "Норвичем" (4:1).
"У Алиссона повреждение икроножной мышцы. Мы оценим его состояние. С "Челси" он не сыграет", - приводит слова Клоппа журналистка Мелисса Редди в своем Twitter.
Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится 14 августа в Стамбуле на стадионе "Водафон Арена".
Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги Чемпионов, а "Челси" выиграл Лигу Европы.
Не пропустите: "Ливерпуль" теряет Алиссона. | http://soccernews.ru
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