"Ливерпуль" потерял ван Дейка до конца сезона

Теги ливерпульвирджил ван дейктравмыэвертонджордан пикфорд

"Ливерпуль" потерял ван Дейка до конца сезона

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк пропустит остаток сезона из-за травмы колена, сообщает The Times.

У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена и в ближайшее время он будет прооперирован. Сроки восстановления игрока составят 7-8 месяцев. Травму защитник получил в матче чемпионата Англии с "Эвертоном" в результате фола со стороны голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда.

29-летний ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с 2018 года, провел за клуб 130 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в мерсисайдском дерби. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Чемпионат России, 11-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Чемпионат России, 11-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов