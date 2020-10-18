"Ливерпуль" потерял ван Дейка до конца сезона

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк пропустит остаток сезона из-за травмы колена, сообщает The Times.

У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена и в ближайшее время он будет прооперирован. Сроки восстановления игрока составят 7-8 месяцев. Травму защитник получил в матче чемпионата Англии с "Эвертоном" в результате фола со стороны голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда.

29-летний ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с 2018 года, провел за клуб 130 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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