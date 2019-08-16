"Ливерпуль" потерял второго вратаря из-за травмы
"Ливерпуль" столкнулся с серьёзной кадровой проблемой в преддверии матча второго тура АПЛ против "Саутгемптона".
Как сообщает ESPN, второй вратарь команды Адриан вслед за Алиссоном угодил в лазарет.
Испанский голкипер травмировался во время празднования победы в Суперкубке УЕФА.
"Выбежавший на поле болельщик поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке. Вчера она распухла. Посмотрим, что будет дальше", - сказал главный тренер "красных" Юрген Клопп.
Если Адриан не успеет восстановиться, то защищать ворота "Ливерпуля" будет либо 20-летний Кевин Келлехер (ни одного матча за основу), либо 35-летний Энди Лонерган (в прошлом сезоне играл в третьем английском дивизионе).
Напомним, что "скаузеры" сыграют с "Саутгемптоном" 17 августа в 17:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|1
|3
|2
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|3
|Ливерпуль
|1
|3
|4
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Тоттенхэм
|1
|3
|7
|Арсенал Лондон
|1
|3
|8
|Борнмут
|1
|1
|9
|Шеффилд Юнайтед
|1
|1
|10
|Кристал Пэлас
|1
|1
|11
|Эвертон
|1
|1
|12
|Лестер Сити
|1
|1
|13
|Вулверхэмптон
|1
|1
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|15
|Астон Вилла
|1
|0
|16
|Норвич Сити
|1
|0
|17
|Саутгемптон
|1
|0
|18
|Уотфорд
|1
|0
|19
|Челси
|1
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0