"Ливерпуль" потерял второго вратаря из-за травмы

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"Ливерпуль" потерял второго вратаря из-за травмы

"Ливерпуль" столкнулся с серьёзной кадровой проблемой в преддверии матча второго тура АПЛ против "Саутгемптона".

Как сообщает ESPN, второй вратарь команды Адриан вслед за Алиссоном угодил в лазарет.

Испанский голкипер травмировался во время празднования победы в Суперкубке УЕФА. 

"Выбежавший на поле болельщик поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке. Вчера она распухла. Посмотрим, что будет дальше", - сказал главный тренер "красных" Юрген Клопп.

Если Адриан не успеет восстановиться, то защищать ворота "Ливерпуля" будет либо 20-летний Кевин Келлехер (ни одного матча за основу), либо 35-летний Энди Лонерган (в прошлом сезоне играл в третьем английском дивизионе).

Напомним, что "скаузеры" сыграют с "Саутгемптоном" 17 августа в 17:00 по московскому времени.

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