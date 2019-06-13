"Ливерпуль" повесил ценник на Ловрена

"Ливерпуль" определился со стоимостью защитника Деяна Ловрена.

Как сообщает The Times, клуб оценивает 29-летнего хорвата в 30 миллионов евро. Ранее интерес к футболисту проявлял "Милан".

Отмечается, что руководство "Ливерпуля" не спешит с продажей Ловрена, поэтому будет ждать выгодного предложения.

В минувшем сезоне Ловрен провел 18 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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