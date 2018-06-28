"Ливерпуль" повесил ценник на Садио Мане

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"Ливерпуль" повесил ценник на Садио Мане"Ливерпуль" повесил ценник на своего вингера Садио Мане, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "красные" будут готовы расстаться этим летом с 26-летним сенегальцем, если по нему поступит предложение в размере не менее 80-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Мане забил 20 мячей и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, вчера "Ливерпуль" представил Наби Кейта. | soccernews.ru

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