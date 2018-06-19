"Ливерпуль" повесил ценник на Старриджа

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"Ливерпуль" повесил ценник на Старриджа"Ливерпуль" повесил ценник на своего форварда Дэниела Старриджа, информирует The Times.

Так, по сведениям издания, этим летом "красные" будут готовы отпустить 28-летнего нападающего в другой клуб, если за него будет предложено не менее 17-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Старридж забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за "Ливерпуль". Главным претендентом на него называется турецкий "Фенербахче".

Напомним, Фекир по-прежнему может перейти в "Ливерпуль". | soccernews.ru

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