"Ливерпуль" повесил ценник на Старриджа

"Ливерпуль" повесил ценник на своего форварда Дэниела Старриджа, информирует The Times.

Так, по сведениям издания, этим летом "красные" будут готовы отпустить 28-летнего нападающего в другой клуб, если за него будет предложено не менее 17-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Старридж забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за "Ливерпуль". Главным претендентом на него называется турецкий "Фенербахче".

Напомним, Фекир по-прежнему может перейти в "Ливерпуль". | soccernews.ru