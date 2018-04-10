"Ливерпуль" повторил английский рекорд в еврокубках

Теги ливерпуль

"Ливерпуль" повторил английский рекорд в еврокубках

"Ливерпуль" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов играет с "Манчестер Сити" (1:1, второй тайм).

Гол в составе мерсисайдцев забил Мохамед Салах. Этот гол стал для "красных" 32-м в сезоне в еврокубках.

По этому показателю "Ливерпуль" повторил рекорд английских клубов по числу голов в еврокубках. Ранее это достижение принадлежало "Манчестер Юнайтед", который также забил 32 гола в сезоне 2002/03.

Не пропустите: Салах установил клубный рекорд "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов