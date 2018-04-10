"Ливерпуль" повторил английский рекорд в еврокубках

"Ливерпуль" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов играет с "Манчестер Сити" (1:1, второй тайм).

Гол в составе мерсисайдцев забил Мохамед Салах. Этот гол стал для "красных" 32-м в сезоне в еврокубках.

По этому показателю "Ливерпуль" повторил рекорд английских клубов по числу голов в еврокубках. Ранее это достижение принадлежало "Манчестер Юнайтед", который также забил 32 гола в сезоне 2002/03.

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