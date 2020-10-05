"Ливерпуль" повторил антирекорд 67-летней давности

"Астон Вилла" разгромила "Ливерпуль" со счётом 7:2 в матче 4-го тура АПЛ.

Таким образом, "красные" стали первым за 67 лет действующим чемпионом Англии, который пропустил 7 мячей за одну игру.

В сентябре 1953 года "Арсенал" в чемпионском статусе был побеждён "Сандерлендом" со счётом 7:1.

Кроме того, "Ливерпуль" впервые с 1963 года получил от соперника по чемпионату 7 голов за матч.

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