"Ливерпуль" повторил антирекорд 67-летней давности

Теги ливерпульастон виллаарсенал лондонсандерлендстатистика

"Ливерпуль" повторил антирекорд 67-летней давности

"Астон Вилла" разгромила "Ливерпуль" со счётом 7:2 в матче 4-го тура АПЛ.

Таким образом, "красные" стали первым за 67 лет действующим чемпионом Англии, который пропустил 7 мячей за одну игру.

В сентябре 1953 года "Арсенал" в чемпионском статусе был побеждён "Сандерлендом" со счётом 7:1.

Кроме того, "Ливерпуль" впервые с 1963 года получил от соперника по чемпионату 7 голов за матч.

Не пропустите: Линекер - о поражении "Ливерпуля" со счётом 2:7: "Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Владелец "Сочи" готов вернуть Кокорина

Владелец "Сочи" готов вернуть Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов