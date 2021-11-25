"Ливерпуль" повторил достижение 82-летней давности

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"Ливерпуль" повторил достижение 82-летней давности

Фото твиттер "Ливерпуля"

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" дома обыграл "Порту" со счётом 2:0.

Таким образом, команда Юргена Клоппа забила не менее двух голов в 16 матчах подряд.

Как сообщает BBC, "Ливерпуль" стал первым за 82 года английским клубом, которому удалось подобное.

В 1939 году аналогичным достижением отметился "Вулверхэмптон".

Не пропустите: Джеррард высказался о возможной работе в "Ливерпуле" и Юргене Клоппе. | http://soccernews.ru
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