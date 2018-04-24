"Ливерпуль" повторил достижение "Барселоны"

Нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Роберто Фирмино забили по два мяча в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ромы" (5:1, второй тайм).

Стоит отметить, что игроки мерсисайдского клуба в этом сезоне отличились в ЛЧ по 10 раз.

По этому показателю они повторили достижение форвардов "Барселоны" Лионеля Месси и Неймара, которые в сезоне 2014/15 также забили по 10 голов.

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