"Ливерпуль" повторил два рекорда чемпионата Англии
"Ливерпуль", обыграв "Вест Хэм" со счетом 3:2 в матче 27-го тура чемпионата Англии, повторил сразу два национальных рекорда.
Мерсисайдцы выиграли 21-й домашний подряд. Такое же достижение принадлежало "Ливерпулю", установленное в 1972 году под руководством Билла Шенкли.
Кроме того, "красные" выиграли 18-й матч подряд, повторив рекорд "Манчестер Сити", которому удалась такая же серия в 2017 году.
В 28-м туре "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Уотфордом". Матч состоится 29 февраля.
Не пропустите: Джеррард: "Я еще не готов возглавить "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
главное
-
Фанаты "Наполи" спели для Месси песни про Марадону
-
"Ливерпуль" одержал яркую победу над "Вест Хэмом"
-
Мюллер заявил, что "Бавария" больше не контролирует игру, как при Гвардиоле
-
"Лион" готов отпустить Дембеле в "МЮ" за 98 миллионов евро
-
Италия ушла на китайский больничный, в Англии все бьются за пятое(!) место, а "Барселона" опять лучше "Реала": на этих выходных в Европе было очень жарко!
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 февраля
-
ПСЖ потерял двух основных игроков из-за травм
-
"Ливерпуль" повторил два рекорда чемпионата Англии
-
Игрок "Лацио": "Мне повезло, что у меня обнаружили рак"
-
Фанаты "Наполи" спели для Месси песни про Марадону
-
1
"Ливерпуль" одержал яркую победу над "Вест Хэмом"
-
"Бенфика" обыграла "Жил Висенте", прервав серию из двух поражений подряд
-
"Унион" в гостях победил "Айнтрахт" в Бундеслиге
-
1
Сетьен сравнил Месси и Марадону
-
Звезда Голливуда Джордж Клуни может купить испанский клуб
-
Матч "Интера" в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса
-
Обамеянг отказался продлевать контракт с "Арсеналом" и, скорее всего, покинет клуб
-
Сетьен поделился мнением о предстоящем матче "Барселоны" с "Наполи"
-
1
Тер Штеген высказался о работе под руководством Сетьена
-
Пике высказался о скандале с президентом "Барселоны"
-
"Тамбов" вышел в финал Кубка ФНЛ
-
"Интер" нацелился на одного из лидеров "Ромы"
-
Президент "Ювентуса" высказался о возможном приглашении Гвардиолы
-
1
Пике оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов
-
"Наполи" не сможет рассчитывать на двух игроков в матче с "Барселоной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18