"Ливерпуль" повторил два рекорда чемпионата Англии

"Ливерпуль", обыграв "Вест Хэм" со счетом 3:2 в матче 27-го тура чемпионата Англии, повторил сразу два национальных рекорда.

Мерсисайдцы выиграли 21-й домашний подряд. Такое же достижение принадлежало "Ливерпулю", установленное в 1972 году под руководством Билла Шенкли.

Кроме того, "красные" выиграли 18-й матч подряд, повторив рекорд "Манчестер Сити", которому удалась такая же серия в 2017 году.

В 28-м туре "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Уотфордом". Матч состоится 29 февраля.

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