"Ливерпуль" повторил исторический рекорд "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" сумел в минувшем сезоне английской Премьер-лиги повторить рекорд турнира.

"Красные" одержали 32 победы за один розыгрыш АПЛ - это лучший результат в истории.

Ранее подобное удавалось только "Манчестер Сити" в двух предыдущих сезонах.

Напомним, что "Ливерпуль" взял первое за 30 лет чемпионство.

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