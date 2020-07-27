"Ливерпуль" повторил исторический рекорд "Манчестер Сити"

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"Ливерпуль" повторил исторический рекорд "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" сумел в минувшем сезоне английской Премьер-лиги повторить рекорд турнира.

"Красные" одержали 32 победы за один розыгрыш АПЛ - это лучший результат в истории.

Ранее подобное удавалось только "Манчестер Сити" в двух предыдущих сезонах.

Напомним, что "Ливерпуль" взял первое за 30 лет чемпионство.

Не пропустите: "Ливерпуль" занял второе место по числу набранных очков в АПЛ за сезон. | http://soccernews.ru
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