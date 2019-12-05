"Ливерпуль" повторил историческое достижение "Манчестер Сити"

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"Ливерпуль" повторил историческое достижение "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" в этом сезоне идёт по чемпионскому графику "Манчестер Сити". 

"Красные" стали второй командой в истории АПЛ, набравшей 43 очка в 15 стартовых турах.

Как сообщае т Stats Foot, "Ливерпуль" повторил достижение "горожан", которые имели аналогичные показатели в кампании 2017/18.

В итоге в позапрошлом сезоне "Сити" заработал 100 баллов в 38 матчах и стал победителем Премьер-лиги.

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5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
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