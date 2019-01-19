"Ливерпуль" повторил историческое достижение "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

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"Ливерпуль" повторил историческое достижение "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

В рамках 23-го тура АПЛ "Ливерпуль" на своём поле переиграл "Кристал Пэлас" со счётом 4:3.

Как сообщает Opta, в этом матче "красные" достигли отметки в 1000 голов в Премьер-лиге на домашнем стадионе "Энфилд".

Ранее подобное удавалось только "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Соответственно первыми в историю вошли "Олд Траффорд" и "Стемфорд Бридж".

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
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