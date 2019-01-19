"Ливерпуль" повторил историческое достижение "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

В рамках 23-го тура АПЛ "Ливерпуль" на своём поле переиграл "Кристал Пэлас" со счётом 4:3.

Как сообщает Opta, в этом матче "красные" достигли отметки в 1000 голов в Премьер-лиге на домашнем стадионе "Энфилд".

Ранее подобное удавалось только "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Соответственно первыми в историю вошли "Олд Траффорд" и "Стемфорд Бридж".

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