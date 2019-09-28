"Ливерпуль" повторил клубный рекорд 29-летней давности
"Ливерпуль" одержал 7 побед в 7 первых турах английской Премьер-лиги.
"Красные" выдали такую серию на старте чемпионата во второй раз в клубной истории.
Ранее мерсисайдцам удавалось подобное только в сезоне 1990/91. Тогда команда выиграла в 8 поединках подряд.
Сегодня "Ливерпуль" одолел "Шеффилд Юнайтед", а ранее взял верх над "Норвичем", "Саутгемптоном", "Арсеналом", "Бернли", "Ньюкаслом" и "Челси".
Стоит отметить, что 29 лет назад, несмотря на блестящий старт сезона, "скаузеры" не стали чемпионами, уступив титул "Арсеналу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|6
|13
|3
|Лестер Сити
|6
|11
|4
|Арсенал Лондон
|6
|11
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|11
|6
|Борнмут
|6
|10
|7
|Тоттенхэм
|6
|8
|8
|Манчестер Юнайтед
|6
|8
|9
|Бернли
|6
|8
|10
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|11
|Челси
|6
|8
|12
|Кристал Пэлас
|6
|8
|13
|Саутгемптон
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|6
|16
|Норвич Сити
|6
|6
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|5
|18
|Астон Вилла
|6
|4
|19
|Вулверхэмптон
|6
|4
|20
|Уотфорд
|6
|2