"Ливерпуль" повторил клубный рекорд 29-летней давности

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"Ливерпуль" повторил клубный рекорд 29-летней давности

"Ливерпуль" одержал 7 побед в 7 первых турах английской Премьер-лиги.

"Красные" выдали такую серию на старте чемпионата во второй раз в клубной истории.

Ранее мерсисайдцам удавалось подобное только в сезоне 1990/91. Тогда команда выиграла в 8 поединках подряд.

Сегодня "Ливерпуль" одолел "Шеффилд Юнайтед", а ранее взял верх над "Норвичем", "Саутгемптоном", "Арсеналом", "Бернли", "Ньюкаслом" и "Челси".

Стоит отметить, что 29 лет назад, несмотря на блестящий старт сезона, "скаузеры" не стали чемпионами, уступив титул "Арсеналу".

Не пропустите: "Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Английской Лиги. | http://soccernews.ru
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9 Бернли Бернли 6 8
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11 Челси Челси 6 8
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17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 5
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