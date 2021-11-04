"Ливерпуль" повторил клубный рекорд 39-летней давности

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"Ливерпуль" повторил клубный рекорд 39-летней давности

Фото твиттер "Ливерпуля"

"Ливерпуль" продлил свою беспроигрышную серию до 25 матчей во всех турнирах.

Накануне "красные" в родных стенах взяли верх над мадридским "Атлетико" (2:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Начиная с апреля, подопечные Юргена Клоппа одержали 18 побед и 7 раз сыграли вничью.

Как сообщает Gracenote Live, "Ливерпуль" повторил клубный рекорд по длительности серии без поражений.

С марта по сентябрь 1982 года мерсисайдская команда также не уступала в 25 играх кряду.

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